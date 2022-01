Via libera agli indennizzi per eventuali danni da vaccini non obbligatori (come quello anti Covid): fondo da 150 milioni per due anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un fondo, finanziato con 50 milioni nel 2022 e 100 nel 2023, per gli indennizzi per gli eventuali danni legati ai vaccini non obbligatori, come quello anti-Covid: è una delle novità emersa nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni Covid. La norma che entrerà nel nuovo decreto è un’aggiunta alla legge 210/92 che prevede indennizzi solo per i vaccini obbligatori. La questione era già stata posta nelle scorse settimane dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, ha espresso soddisfazione per il recepimento della misura insieme ai colleghi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un, finanziato con 50nel 2022 e 100 nel 2023, per gliper glilegati ainon: è una delle novità emersa nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni. La norma che entrerà nel nuovo decreto è un’aggiunta alla legge 210/92 che prevedesolo per i. La questione era già stata posta nelle scorse settimane dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, ha espresso soddisfazione per il recepimento della misura insieme ai colleghi della ...

