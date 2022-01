Verona Bologna 2-1 | la vince Tudor con le sostituzioni Il sogno Europa continua

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si sono affrontate nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Vittoria per 2-1 da parte della formazione di, che si avvicina all’. Successo in rimonta: Orsolini ha portato in vantaggio i rossobù, poi gran gol di Caprari e rete nel finale di Kalinic. Sintesi2-1 MOVIOLA 2? Occasione Simeone – Cross di Lazovic dalla sinistra e colpo di testa di Simeone che, ostacolato da Medel, non riesce a trovare la porta. 14? Gol Orsoolini – Sponda di Orsolini. Soriano alza un campanile ma Gunter va a vuoto e Orsolini si coordina ...

...sarà squalificato dal Giudice Sportivo e salterà Juve, sfida in programma il 6 febbraio dopo la sosta. Il motivo? L'attaccante, diffidato, è stato ammonito durante la partita contro il