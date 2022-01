“Verissimo” gli ospite della puntate di sabato 22 e domenica 23 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) In onda come sempre alle 16.30 Torna il consueto appuntamento del weekend con “Verissimo”, in onda sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022, alle ore 16.30. sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attrici Giuliana De Sio e di Francesca Cavallin . Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore di Clara e Guido, che si sono rincontrati dopo 65 anni. Infine, Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana. domenica a Verissimo: la vita e la carriera di Claudia Gerini e direttamente dal “Gf Vip” una concorrente dalla forte personalità, Carmen Russo.: Leggi anche: Andrea Iannone rompe il silenzio, tra MotoGp e amori ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) In onda come sempre alle 16.30 Torna il consueto appuntamento del weekend con “”, in onda22 e232022, alle ore 16.30., nel talk show condotto da Silvia Toffanin: il talento di Alessio Boni e i racconti di vita delle attrici Giuliana De Sio e di Francesca Cavallin . Inoltre, torna lo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”, questa settimana con quella d’amore di Clara e Guido, che si sono rincontrati dopo 65 anni. Infine, Irma Testa, prima medaglia olimpicaboxe femminile italiana.: la vita e la carriera di Claudia Gerini e direttamente dal “Gf Vip” una concorrente dalla forte personalità, Carmen Russo.: Leggi anche: Andrea Iannone rompe il silenzio, tra MotoGp e amori ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @verissimotv : Gli ospiti del 22 e 23 gennaio - FloydJethro69 : @Collineromagno1 @ladyonorato @William70478369 Verissimo. Gli animali in Italia hanno ora decisamente più diritti e… - 361_magazine : #Verissimo: gli ospiti del nuovo appuntamento - thedavideduro : @HungryMarcio Verissimo, considerando poi che giocò sempre in coppia con Ibanez. E il Lecce non è più scarso del Bo… - infoitcultura : Verissimo anticipazioni: gli ospiti delle puntate del 22 e 23 Gennaio -