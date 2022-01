Variante Omicron, Ecdc: “Dominante in Ue, balzo in Italia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al 10 gennaio la Variante Omicron del covid era già Dominante in 23 Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo, numero sicuramente cresciuto visto che altri Paesi erano vicini a superare la soglia del 50% di prevalenza. Nell’ultima settimana l’Italia, insieme ad altri 10 Paesi (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Spagna e Svezia), è fra le aree in cui si è registrato il balzo in avanti più significativo, uguale o sopra il 20%. Sono alcuni dei dati che emergono nell’ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc. Al 20 gennaio, la Variante risulta essere stata identificata in tutti i Paesi Ue/See. Dal 20 dicembre 2021 al 9 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al 10 gennaio ladel covid era giàin 23 Paesi dell’Unione europea/Spazio economico europeo, numero sicuramente cresciuto visto che altri Paesi erano vicini a superare la soglia del 50% di prevalenza. Nell’ultima settimana l’, insieme ad altri 10 Paesi (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Spagna e Svezia), è fra le aree in cui si è registrato ilin avanti più significativo, uguale o sopra il 20%. Sono alcuni dei dati che emergono nell’ultimo aggiornamento epidemiologico settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Al 20 gennaio, larisulta essere stata identificata in tutti i Paesi Ue/See. Dal 20 dicembre 2021 al 9 ...

