Vangelo del giorno: Marco 3,13-19 – Audio e commento Papa Francesco (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spunto dal Vangelo di oggi 21 Gennaio 2022, Venerdì: “Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – , perché stessero con lui e per mandarli a predicare”. “Vorrei oggi invitare voi a pregare per noi vescovi. Perché anche noi siamo peccatori, anche noi abbiamo debolezze, anche noi abbiamo il pericolo di Giuda: perché anche L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 21 Gennaio 2022, Venerdì: “Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – , perché stessero con lui e per mandarli a predicare”. “Vorrei oggi invitare voi a pregare per noi vescovi. Perché anche noi siamo peccatori, anche noi abbiamo debolezze, anche noi abbiamo il pericolo di Giuda: perché anche L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : Del primo miracolo di Gesù se ne gustano gli effetti, come si gusta un buon bicchiere di #vino. Dio si rivela nelle… - KattInForma : Vangelo del giorno: Marco 3,13-19 – Audio e commento Papa Francesco - imusumarra : RT @SacraScrittura: Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. (Romani 1, 13) - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Intimità con Gesù e amore del prossimo Le nostre comunità siano luoghi dove vivere questa liber… - SacraScrittura : Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. (Romani 1, 13) -