Valeria Marini spoilera il risultato del tele voto. Il Grande Fratello censura!

(Di venerdì 21 gennaio 2022)rivela ildel. La produzione elude l’audio! Ecco cos’ha dichiarato la concorrente All’alba di una nuova puntata,riporta ad alcuni concorrenti una conversazione che avrebbe avuto in confessionale con il. Proprio nelle prossime ore, infatti, ispettatori del reality show scopriranno chi sarà a salvarsi tra Federica, Davide, Giacomo ee Jessica., però, afferma di aver avuto una conversazione con la produzione durante la quale le avrebbero detto che non sarà lei ad uscire questa sera. Prontamente, ilelude l’audio e, causa censura, delle dichiarazioni di ...

Al televoto questo venerdì: Davide Silvestri, Federica Calemme, Jessica Selassié e& Giacomo Urtis.Nel corso della nuova puntata scopriremo anche chi dovrà abbandonare il gioco tra Davide Silvestri , Federica Calemme , Jessica Selassiè e la coppia formata dae Giacomo Urtis ( date ...Valeria Marini rivela il risultato del tele voto. La produzione elude l'audio! Ecco cos'ha dichiarato la concorrente ...Valeria Marini, in nomination per la puntata del GF Vip del 21 gennaio, svela a Giacomo che non saranno loro a uscire ...