Vaccino Covid, Ema: “Booster contro Omicron ma richiami multipli insostenibili” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un report sui vaccini anti-Covid, sul nodo dell’efficacia contro la variante Omicron di Sars-CoV-2, ma anche su come affrontare il futuro e su quali prodotti-scudo serviranno per gestire Covid-19 sul lungo termine. Firmato: le agenzie del farmaco di tutto il mondo, europea Ema compresa. Che avvertono: “Esaminando i dati sull’impatto di Omicron”, “sta diventando sempre più chiaro che è necessaria una dose di richiamo per estendere la protezione del Vaccino”. Ma guardando ai “possibili approcci vaccinali contro Omicron e altre varianti”, gli enti regolatori hanno convenuto che “la somministrazione di multiple dosi Booster a brevi intervalli di tempo non è un approccio sostenibile a lungo termine”. Questi i punti fermi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un report sui vaccini anti-, sul nodo dell’efficaciala variantedi Sars-CoV-2, ma anche su come affrontare il futuro e su quali prodotti-scudo serviranno per gestire-19 sul lungo termine. Firmato: le agenzie del farmaco di tutto il mondo, europea Ema compresa. Che avvertono: “Esaminando i dati sull’impatto di”, “sta diventando sempre più chiaro che è necessaria una dose di richiamo per estendere la protezione del”. Ma guardando ai “possibili approcci vaccinalie altre varianti”, gli enti regolatori hanno convenuto che “la somministrazione di multiple dosia brevi intervalli di tempo non è un approccio sostenibile a lungo termine”. Questi i punti fermi ...

