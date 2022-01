Vaccino anti-Covid, oltre 1,8 milioni di over 50 senza: con questi ritmi obbligo adempiuto ad aprile. Un eleggibile su 4 non ha fatto terza dose (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se tutti gli over 50 decidessero di vaccinarsi, senza un’ulteriore accelerazione dei ritmi, stabili nelle ultime due settimane, l’obbligo introdotto dal governo sarebbe adempiuto a primavera inoltrata. All’appello, secondo il report della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo, mancano infatti 1,8 milioni di persone e nelle ultime due settimane la media delle somministrazioni di prime dosi è stata intorno alle 150mila. Sarebbero necessarie quindi circa 12 settimane per raggiungere tutti, con gli ultimi ultra-cinquantenni che si vaccinerebbero attorno a fine aprile. Negli ultimi sette giorni, gli over 50 ‘scoperti’ sono calati da 2.017.973 a 1.862.705 grazie a 155.268 prime dosi inoculate. Prendendo in esame le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Se tutti gli50 decidessero di vaccinarsi,un’ulteriore accelerazione dei, stabili nelle ultime due settimane, l’introdotto dal gno sarebbea primavera inoltrata. All’appello, secondo il report della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo, mancano infatti 1,8di persone e nelle ultime due settimane la media delle somministrazioni di prime dosi è stata intorno alle 150mila. Sarebbero necessarie quindi circa 12 settimane per raggiungere tutti, con gli ultimi ultra-cinquantenni che si vaccinerebbero attorno a fine. Negli ultimi sette giorni, gli50 ‘scoperti’ sono calati da 2.017.973 a 1.862.705 grazie a 155.268 prime dosi inoculate. Prendendo in esame le ...

