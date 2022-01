Vaccino anti Covid, in Lombardia quasi 3 milioni di somministrazioni a gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con 2 milioni di somministrazioni dal 1° gennaio ad oggi e quasi 1 milione di prenotazioni al 31 gennaio, la Regione Lombardia si avvia a toccare i 3 milioni di vaccini anti Covid-19 somministrati nel solo primo mese del 2022. Moratti: «Strumento di protezione importantissimo». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con 2didal 1°ad oggi e1 milione di prenotazioni al 31, la Regionesi avvia a toccare i 3di vaccini-19 somministrati nel solo primo mese del 2022. Moratti: «Strumento di protezione importssimo».

