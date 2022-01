Vaccini al Liceo Severi, vicesindaco Paki Memoli:”Una svolta culturale” (VIDEO) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sono 400 gli studenti del Liceo scientifico Francesco Severi di Salerno che, a partire da oggi, si sottoporranno al vaccino direttamente tra le mura della propria scuola. Grazie al connubio tra la dirigente scolastica che ha avanzato la richiesta al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli quale massima autorità sanitaria, l’Asl rappresentata dalla vicesindaco Paki Memoli che siede all’interno della commissione politiche sociali presieduta dalla stessa dirigente Barbara Figliolia, si sono realizzate le condizioni opportune per creare il mini hub vaccinale e, come ha dichiarato Paki Memoli, questo esempio ha un significato anche di cambiamento culturale. Anche alcuni genitori hanno chiesto di poter effettuare la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Sono 400 gli studenti delscientifico Francescodi Salerno che, a partire da oggi, si sottoporranno al vaccino direttamente tra le mura della propria scuola. Grazie al connubio tra la dirigente scolastica che ha avanzato la richiesta al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli quale massima autorità sanitaria, l’Asl rappresentata dallache siede all’interno della commissione politiche sociali presieduta dalla stessa dirigente Barbara Figliolia, si sono realizzate le condizioni opportune per creare il mini hub vaccinale e, come ha dichiarato, questo esempio ha un significato anche di cambiamento. Anche alcuni genitori hanno chiesto di poter effettuare la ...

