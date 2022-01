“Vaccinati non significa per forza protetti”: Crisanti spariglia le carte (Video) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – «Ci sono milioni di Vaccinati che non sono protetti»: Andrea Crisanti dà un’altra picconata alla narrazione dominante. Nello specifico, quella secondo cui i Vaccinati erano prima «immuni» e ora «protetti». Ecco, le cose non stanno proprio così. Ospite in collegamento a Piazzapulita, il microbiologo viene sollecitato da Corrado Formigli sulla proposta di ridurre i giorni di quarantena per i «triVaccinati», come vorrebbero ad esempio Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, entrambi presenti in studio. Crisanti sui Vaccinati Sulla questione, il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova mette in guardia i vaccinisti più accaniti: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – «Ci sono milioni diche non sono»: Andreadà un’altra picconata alla narrazione dominante. Nello specifico, quella secondo cui ierano prima «immuni» e ora «». Ecco, le cose non stanno proprio così. Ospite in collegamento a Piazzapulita, il microbiologo viene sollecitato da Corrado Formigli sulla proposta di ridurre i giorni di quarantena per i «tri», come vorrebbero ad esempio Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, e Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, entrambi presenti in studio.suiSulla questione, il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova mette in guardia i vaccinisti più accaniti: ...

