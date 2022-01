Uno studente muore schiacciato da una trave: era il suo ultimo giorno di stage scuola - lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non solo morti sul lavoro ma morte anche su scuola - lavoro. Uno studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, è morto in un incidente sul lavoro nella sede di Lauzacco (Pavia di Udine) della Burimec. Il ... Leggi su globalist (Di venerdì 21 gennaio 2022) Non solo morti sulma morte anche su. Unodi 18 anni, Lorenzo Parelli, è morto in un incidente sulnella sede di Lauzacco (Pavia di Udine) della Burimec. Il ...

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - ZanAlessandro : Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto s… - _antracene : RT @ZanAlessandro: Lunedì Lorenzo Parelli, studente 18enne, sarebbe dovuto tornare in classe dopo uno stage in azienda. Oggi è morto sul po… - feliciagiudice1 : RT @bettafiorito: ULTIMO GIORNO DI STAGE SCUOLA-LAVORO, MUORE SCHIACCIATO DICIOTTENNE COLPITO DA UNA PUTRELLA IN AZIENDA MECCANICA Uno stud… - Ri_837 : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… -