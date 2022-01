Unione province lombarde | Luca Santambrogio è il nuovo presidente Fontana | «benvenuto e buon lavoro Grazie a Vittorio Poma»

Advertising

MassimoSertori_ : ??Complimenti e buon lavoro al nuovo presidente dell’#Upl (Unione Province Lombarde) Luca #Santambrogio, attuale… - infoitinterno : UNIONE PROVINCE LOMBARDE, LUCA SANTAMBROGIO E’ IL NUOVO PRESIDENTE - ilcittadinomb : Monza e Brianza: Luca Santambrogio nuovo presidente dell’Unione Province Lombarde Il presidente della Provincia di… - erbanotizie : Unione Province Lombarde, Luca Sant'Ambrogio nuovo presidente - bizcommunityit : Covid, la situazione nelle 5 province dell’Isola: Sassari ha già raggiunto il picco, forte crescita nel Sud Sardegn… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione province

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della nomina di Luca Santambrogio come nuovo presidente dell'Upl (Lombarde), avvenuta nella sede della ...... che partirà dalla provincia di Siena per estendersi poi alledi Arezzo e Grosseto , ... Il nome ' Youngle ' deriva dall'delle parole young, giovani, e jungle, giungla e l'obiettivo del ...Il Presidente di Regione Lombardia ha dichiarato: «Auspico anche che durante il suo mandato le Province possano riacquistare quel ruolo fondamentale che hanno sempre avuto nella storia del nostro Paes ...Presidente Regione Lombardia “Auspico riforma consenta alle province di tornare ad essere punto di riferimento" ...