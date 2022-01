Une femme agressée en pleine rue par le “cannibale des Pyrénées”, ce militaire traumatisé évadé de son hôpital (Di venerdì 21 gennaio 2022) Plus de peur que de mal. Une habitante de Toulouse, François, âgée de 73 ans, a eu la peur de sa vie lorsqu’elle est allée promener son chien le jeudi 20 janvier, aux alentours de 22 heures. Présente sur RTL, elle a raconté l’agression dont elle a été victime, en mentionnant surtout le coupable, déjà connu des services de police. Car c’est Jérémy Rimbaud qui l’a attaquée, celui qui a été surnommé “le cannibal des Pyrénées” et qui avait déjà tué un homme de 90 ans en 2013. “Je sortais pour promener mon chien, j’ai entendu quelqu’un courir. Je me suis retournée et c’était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là il a commencé à me tabasser. J’ai hurlé, je me suis protégé la tête avec mes bras, parce qu’il tapait sur la tête“. Heureusement pour Françoise, des voisins lui ont rapidement porté secours puis ont appelé la police. Le coupable, Jérémy Rimbaud, est ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 gennaio 2022) Plus de peur que de mal. Une habitante de Toulouse, François, âgée de 73 ans, a eu la peur de sa vie lorsqu’elle est allée promener son chien le jeudi 20 janvier, aux alentours de 22 heures. Présente sur RTL, elle a raconté l’agression dont elle a été victime, en mentionnant surtout le coupable, déjà connu des services de police. Car c’est Jérémy Rimbaud qui l’a attaquée, celui qui a été surnommé “le cannibal des” et qui avait déjà tué un homme de 90 ans en 2013. “Je sortais pour promener mon chien, j’ai entendu quelqu’un courir. Je me suis retournée et c’était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là il a commencé à me tabasser. J’ai hurlé, je me suis protégé la tête avec mes bras, parce qu’il tapait sur la tête“. Heureusement pour Françoise, des voisins lui ont rapidement porté secours puis ont appelé la police. Le coupable, Jérémy Rimbaud, est ...

