Una vita: Antonito e Natalia, le foto incastrano il politico (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le anticipazioni di Una vita rivelano che delle foto compromettenti rischieranno di distruggere il matrimonio tra Antonito e Lolita. Chi sta cercando di incastrarli? Antonito e Natalia si bacianoUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che per la coppia dei Palacios sono in arrivo brutte notizie. Antonito, infatti, si è fatto ammaliare da Natalia e tra i due è accaduto qualcosa. Il vero colpo di scena, arriverà quando Lolita e suo marito discuteranno a in seguito all’arrivo della busta con le fotografie che lo ritraggono per strada con Natalia. Infine, Anabel riceverà una lettera dall’amica Camino. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Una ... Leggi su formatonews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unarivelano che dellecompromettenti rischieranno di distruggere il matrimonio trae Lolita. Chi sta cercando di incastrarli?si bacianoUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni ci fanno sapere che per la coppia dei Palacios sono in arrivo brutte notizie., infatti, si è fatto ammaliare dae tra i due è accaduto qualcosa. Il vero colpo di scena, arriverà quando Lolita e suo marito discuteranno a in seguito all’arrivo della busta con legrafie che lo ritraggono per strada con. Infine, Anabel riceverà una lettera dall’amica Camino. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Una ...

Advertising

DantiNicola : Ogni vita è sacra, ogni morte si porta il suo carico di dolore e di doveroso rispetto. C'è un però che alla collega… - Agenzia_Ansa : Siria, il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per una nuova vita. Arriveranno domani sera, poi un futuro… - AndreaVenanzoni : Rimarchiamo la totale mancanza di lungimiranza e di capacità di analisi delle principali associazioni di categoria… - feltrinellied : Se avete amato 'Una vita come tante' e vi siete perse e persi nella selva de 'Il popolo degli alberi' avete un appu… - MeleoFernando : RT @DiegoFusaro: Missione compiuta. Hanno distrutto la vita delle nuove generazioni, hanno reso mutilo il loro futuro, si sono garantiti un… -