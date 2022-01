Una vita anticipazioni: Antonito e Natalia, foto compromettenti per loro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spuntano delle foto compromettenti tra Antonito e Natalia. Il politico ora è incastrato, come reagirà la povera Lolita? Arrivano anche oggi le anticipazioni di Una vita, la soap opera spagnola che ha conquistato milioni di telespettatori italiani. L’episodio, che andrà in onda il 21 gennaio 2022, promette grandi colpi di scena e una pessima notizia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Spuntano delletra. Il politico ora è incastrato, come reagirà la povera Lolita? Arrivano anche oggi ledi Una, la soap opera spagnola che ha conquistato milioni di telespettatori italiani. L’episodio, che andrà in onda il 21 gennaio 2022, promette grandi colpi di scena e una pessima notizia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DantiNicola : Ogni vita è sacra, ogni morte si porta il suo carico di dolore e di doveroso rispetto. C'è un però che alla collega… - Agenzia_Ansa : Siria, il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per una nuova vita. Arriveranno domani sera, poi un futuro… - AndreaVenanzoni : Rimarchiamo la totale mancanza di lungimiranza e di capacità di analisi delle principali associazioni di categoria… - Mikissecret : RT @MollyBloom82: 'La vita è questo Una scheggia di luce Che finisce nella notte' Céline #LaVoceDellaNotte #SalaLettura @SalaLettura #20… - feralbasola : RT @marcopiaiasj: SUPERBIA?? Nella vita spirituale, l’orgoglio è la peggiore delle malattie, poiché utilizza il bene per farne la sua propri… -