Una vita, anticipazioni 21 gennaio 2022: un terribile pensiero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rosina sarà protagonista della puntata Una vita in onda oggi 21 gennaio. La donna, come si evince dalle anticipazioni, ascolterà di nascosto una conversazione tra José e Alodia e fraintendendo le loro parole, penserà che i due abbiano ucciso Bellita. Nel frattempo, Lolita e Antoñito avranno una discussione a causa delle foto che lo ritraggono con Natalia. Infine, Anabel riceverà una lettera da Camino che ha dei problemi legali e chiederà a Miguel di occuparsi del suo caso. Una vita, anticipazioni 21 gennaio 2022: Lolita e Antoñito discutono a causa delle foto con Natalia Lolita sarà molto scossa a causa delle foto che ritraggono suo marito Antoñito in atteggiamenti compromettenti con Natalia Quesada e a nulla servirà il tentativo di Carmen e Ramon di tranquillizzarla ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Rosina sarà protagonista della puntata Unain onda oggi 21. La donna, come si evince dalle, ascolterà di nascosto una conversazione tra José e Alodia e fraintendendo le loro parole, penserà che i due abbiano ucciso Bellita. Nel frattempo, Lolita e Antoñito avranno una discussione a causa delle foto che lo ritraggono con Natalia. Infine, Anabel riceverà una lettera da Camino che ha dei problemi legali e chiederà a Miguel di occuparsi del suo caso. Una21: Lolita e Antoñito discutono a causa delle foto con Natalia Lolita sarà molto scossa a causa delle foto che ritraggono suo marito Antoñito in atteggiamenti compromettenti con Natalia Quesada e a nulla servirà il tentativo di Carmen e Ramon di tranquillizzarla ...

Advertising

DantiNicola : Ogni vita è sacra, ogni morte si porta il suo carico di dolore e di doveroso rispetto. C'è un però che alla collega… - Agenzia_Ansa : Siria, il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per una nuova vita. Arriveranno domani sera, poi un futuro… - AndreaVenanzoni : Rimarchiamo la totale mancanza di lungimiranza e di capacità di analisi delle principali associazioni di categoria… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: dovrebbe essere difficile indicare ancora come nemici della società i padri che non si preoccupano del futuro dei figli… - Maurizi89669463 : RT @seguitemi2021: Traduzione post fb: 'Scrivo per avvisare tutte le madri che mia figlia sta morendo a causa del vaccino. Lei ha 13 anni.… -