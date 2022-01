Una provocazione il Festival della canzone cristiana? Fabrizio Venturi: «Io adoro Sanremo» (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Mi sorprende che questo Festival non sia stato mai organizzato prima. La musica cristiana è un genere musicale e in molti Paesi, come in America, è in vetrina come gli altri. Personaggi con milioni e milioni di follower, cantanti con voci straordinarie». Lo afferma all’Adnkronos Fabrizio Venturi, cantautore e direttore artistico della prima edizione del Cristian Music Festival Sanremo – Festival della canzone cristiana di Sanremo, che si terrà nel pomeriggio dei giorni 3, 4 e 5 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde – Opera Don Orione, con il Patrocinio del Comune di Sanremo in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Mi sorprende che questonon sia stato mai organizzato prima. La musicaè un genere musicale e in molti Paesi, come in America, è in vetrina come gli altri. Personaggi con milioni e milioni di follower, cantanti con voci straordinarie». Lo afferma all’Adnkronos, cantautore e direttore artisticoprima edizione del Cristian Musicdi, che si terrà nel pomeriggio dei giorni 3, 4 e 5 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 19.30 nell’Auditorium di Villa Santa Clotilde – Opera Don Orione, con il Patrocinio del Comune diin collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia ...

Advertising

Simona02323150 : @nonciriescopiu @Soleilandia Se la lettera è x Alex, solita cafona, una provocazione x Delia - ricatti88 : RT @SecolodItalia1: Una provocazione il Festival della canzone cristiana? Fabrizio Venturi: «Io adoro Sanremo» - SecolodItalia1 : Una provocazione il Festival della canzone cristiana? Fabrizio Venturi: «Io adoro Sanremo» - Simona02323150 : @nonciriescopiu @Soleilandia Qualsiasi cosa ci sia scritto in quella lettera, sarà una provocazione x Delia, quindi… - BarbieXanax : @camomillatii ti faccio una provocazione, è giusto far svolgere a dei minori un lavoro per cui viene pagato un adulto? -