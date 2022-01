Una “manina” proroga di un anno lo stato d’emergenza. Ma in Europa tutti fanno il contrario (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spettro dello stato d’emergenza prorogato fino al 31 dicembre 2022, anziché come tutti sanno, fino a fine marzo, sarebbe nelle intenzioni del governo. Subire l’ennesima proroga, mentre i governi degli altri Paesi stanno già pianificando, dopo Omicron, l’uscita dalla pandemia, sarebbe una mannaia ingiustificata dalla situazione reale. A meno che nel governo non abbiano il dono della preveggenza. E’ il sito di Affariitaliania raccontare nel dettaglio che si tratta di un disegno di legge presentato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco. “E stato depositato tra gli atti del Senato, ed emerge con un documento datato 16 gennaio 2022?. proroga dello stato d’emergenza fino a fine ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lo spettro delloto fino al 31 dicembre 2022, anziché come, fino a fine marzo, sarebbe nelle intenzioni del governo. Subire l’ennesima, mentre i governi degli altri Paesi stgià pianificando, dopo Omicron, l’uscita dalla pandemia, sarebbe una mannaia ingiustificata dalla situazione reale. A meno che nel governo non abbiano il dono della preveggenza. E’ il sito di Affariitaliania raccontare nel dettaglio che si tratta di un disegno di legge presentato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco. “Edepositato tra gli atti del Senato, ed emerge con un documento datato 16 gennaio 2022?.dellofino a fine ...

Advertising

Davide27862 : RT @SecolodItalia1: Una “manina” proroga di un anno lo stato d’emergenza. Ma in Europa tutti fanno il contrario - SecolodItalia1 : Una “manina” proroga di un anno lo stato d’emergenza. Ma in Europa tutti fanno il contrario - alessiaienco76 : RT @GiovanniTarchi: Stato d'emergenza, una 'manina' ha modificato il testo: fino a quando lo prorogano. Uno scandalo fuorilegge? https://t.… - luca_guerrini : @La_manina__ IN economia non c'è nulla da capire. Non è una scienza, semplicemente. Si basa su sentimenti, sensazio… - StefanoPutinati : RT @davcarretta: @StefanoPutinati Inizio a pensare che sia tutta una contromanovra contro la tua manovra. Manina passa ai giornali sta bo… -