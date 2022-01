Una 28enne incinta non vaccinata è morta per Covid a Roma (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Il Policlinico Umberto I di Roma ha comunicato il decesso di una giovane donna in gravidanza di 28 anni non vaccinata. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in ECMO (tecnica di circolazione extra-corporea)" È stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile. "Ricordiamo l'assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze" si legge in una nota dell'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. La donna, riferiscono i sanitari, era alla 31ma settimana e 2 giorni di gestazione quando, il 29 dicembre, aveva cominciato ad avere sintomi. Il 7 gennaio si è recata al Pronto Soccorso Ostetrico del Policlinico Umberto1 per difficoltà respiratorie. Al ... Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - "Il Policlinico Umberto I diha comunicato il decesso di una giovane donna in gravidanza di 28 anni non. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in ECMO (tecnica di circolazione extra-corporea)" È stato possibile far partorire il neonato prematuro, che ora è estubato e stabile. "Ricordiamo l'assoluta importanza di vaccinarsi anche in gravidanza. Formuliamo ai famigliari della giovane donna le più sentite condoglianze" si legge in una nota dell'Unità di Crisidella Regione Lazio. La donna, riferiscono i sanitari, era alla 31ma settimana e 2 giorni di gestazione quando, il 29 dicembre, aveva cominciato ad avere sintomi. Il 7 gennaio si è recata al Pronto Soccorso Ostetrico del Policlinico Umberto1 per difficoltà respiratorie. Al ...

