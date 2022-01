(Di venerdì 21 gennaio 2022) ROMA – . Accogliendo le richieste e i richiami giunti dai principali protagonisti del settore, il MinistroCultura Dario Franceschini ha istituito presso la Direzione generale Spettacolo del MiC undel settore, con il compito di approfondire le tematiche e le problematichein Italia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tar Lazio annulla le nomine di 5 direttori di musei,e la reazione di Franceschini non tarda Franceschini in audizione sul sostegno al turismo Franceschini crede nella ripresa del turismo Decreto Ristori, le misure per cultura e turismo La manovra del governo è contro gli evasori La Azzolina ministro piace ai politici

Advertising

MiC_Italia : #Danza, il Ministro della Cultura @dariofrance istituisce tavolo permanente al #MiC - Direzione generale Spettacolo… - gualtierieurope : Nasce il tavolo di lavoro permanente per il rilancio di #PiazzaVittorio: tutte le istituzioni coinvolte per una def… - BologniniS : RT @MiC_Italia: #Danza, il Ministro della Cultura @dariofrance istituisce tavolo permanente al #MiC - Direzione generale Spettacolo, convoc… - statodelsud : Danza, Franceschini istituisce tavolo permanente al MiC - Pino__Merola : Danza, Franceschini istituisce tavolo permanente al MiC -

Ultime Notizie dalla rete : tavolo permanente

Decaro: 'Percorso lungo, ma primo importante spiraglio' Aldella task force regionale ha ... 'L'assembleacontinua - conferma Miccoli - almeno fino a quando non concretizzeremo il ...... in condizioni di fragilitào temporanea e privi del supporto di una rete familiare e/o ... A fine incontro, i principali attori istituzionali e del volontariato hanno costituito undi ...ROMA – Un tavolo permanente del mondo della danza. Accogliendo le richieste e i richiami giunti dai principali protagonisti del settore, il Ministro della Cul ...grosseto. Non è ancora concluso il processo per bancarotta fraudolenta relativa ai fallimenti di Mabro spa e Abbigliamento Grosseto srl, due procedimenti riuniti con quattro imputati, dopo lo stralcio ...