Un ragazzo di 18 anni è morto in azienda nell'ultimo giorno dello stage scuola-lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Tragedia del lavoro in Friuli. Uno studente di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sul lavoro verificatosi nella sede di un'azienda industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava in azienda per l'ultimo giorno di un progetto di scuola-lavoro) è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Il giovane è stato prontamente soccorso prima dai colleghi di lavoro e poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. Leggi su agi (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Tragedia delin Friuli. Uno studente di 18è deceduto nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente sulverificatosia sede di un'industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava inper l'di un progetto di) è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Il giovane è stato prontamente soccorso prima dai colleghi die poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Advertising

Giorgiolaporta : Un ragazzo di 21 anni che per denunciare la violenza del regime sovietico si dette fuoco 53 anni fa, diventando un… - LiciaRonzulli : Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vacci… - ItalianAirForce : Si é concluso oggi un #TrasportoSanitaroUrgente con un C-130J della #46BrigataAerea, da Cagliari a Firenze a favore… - PiccolaIena83 : RT @Reale_Scenari: #21gennaio Non è possibile una cosa del genere. @repubblica parla di un ragazzo di 18 anni morto in scuola-lavoro, soluz… - Alex750903 : RT @PossibileIt: Oggi Willy Monteiro Duarte avrebbe compiuto 23 anni. È stato assassinato il 6 settembre 2020. Rimane il dolore per questo… -