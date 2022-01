Un ragazzo di 18 anni è morto in azienda nell' ultimo giorno dello stage scuola-lavoro

(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Tragedia delin Friuli. Uno studente di 18è deceduto nel pomeriggio di oggi per un incidente sulverificatosia sede di un'industriale di Lauzacco (Pavia di Udine). Per cause ancora in via di accertamento, il giovane (che si trovava inper l'di un progetto di) è stato colpito da una barra metallica durante alcuni lavori di carpenteria. Il giovane è stato prontamente soccorso prima dai colleghi die poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. "La morte di undi 18 ...

Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - brandobenifei : La scomparsa di Lorenzo, 18 anni, che ha perso la vita durante una 'Alternanza Scuola-Lavoro', rende quello di oggi…

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Esprimiamo profondo dolore e vicinanza alla famiglia del ragazzo di 18 anni deceduto in un azienda meccanica di Lauzacco dove si trovava per il suo ultimo giorno di stage.