Un posto al sole | anticipazioni 21 gennaio | l' iniziativa di Roberto

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ad Unal, trae Marina potrebbe riaccendersi presto un grande scontro che interromperà la tregua faticosamente raggiunta da entrambi per il bene dei Cantieri Flegrei Palladini e, proprio per tutelare gli interessi dell'azienda, Ferri si metterà contro la Giordano. Motivo di discussione tra i due ex coniugi e soci in affari sarà la proposta di Chiara Petrone a Marina. La ragazza, infatti, oppressa da un'enorme mole di lavoro e di responsabilità dopo la morte del padre, ha pensato di chiedere aiuto alla Giordano proponendole di diventare sua socia. La Giordano, però, alle prese con la terribile crisi vissuta da Fabrizio dopo lo scandalo che ha colpito il pastificio Rosato, ha rifiutato l'offerta di Chiara, ma questa scelta provocherà il disappunto diche non sarà d'accordo e solleciterà la ...