Un porno in diretta sul canale del Senato Tv: lo zoom-booming, com'è avvenuto e chi ha colpito (Di venerdì 21 gennaio 2022) Attimi di grande imbarazzo all'evento organizzato dal Movimento 5 Stelle. Il video hard trasmesso su zoom è frutto di un attacco hacker? L'invito di Maria Laura Mantovani all'evento su zoom – Computermagazine.itUna delle notizie che hanno fatto più scalpore negli ultimi giorni riguarda quanto accaduto al Senato. Per pochi secondi, quello che avrebbe dovuto essere un evento sulla Pubblica amministrazione, si è trasformato in un vero e proprio spettacolo a luci rosse. L'episodio è stato molto imbarazzante e la senatrice del Movimento 5 Stelle si è sentita in dovere di commentare l'accaduto così: "Qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico". In questi giorni il popolo del web ha cercato di spiegare l'accaduto, ma alcuni addirittura non credono che si sia trattato di un ...

