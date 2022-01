Ultimo giorno stage scuola, muore schiacciato a 18 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente, di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (Udine). Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suo Ultimo giorno di stage in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente, di 18, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (Udine). Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suodiin un ...

PaoloCond : Ciao papà. Fra i mille grazie che ti devo scelgo la nostra cena di 38 anni fa, l’ultimo giorno a Trieste prima di p… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - repubblica : Udine: ultimo giorno di stage in fabbrica, muore schiacciato a 18 anni - cogonipiero2 : RT @lagrifogliere83: Alternanza scuola - cimitero. - eudaimonia00_ : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… -