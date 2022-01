**Ue: Lagarde, 'su revisione Patto mercati apprezzerebbero norme anticicliche'** (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. - (Adnkronos) - Quella sulla revisione del Patto di Stabilità è una "discussione appena iniziata all'Eurogruppo e presso l'Ecofin" ma, se si arrivasse a una intesa, la cosa "cruciale" che sarà analizzata dai mercati sarebbe vedere "di quanto consenso godrebbe, quanto sarebbero efficaci le nuove regole definite, se i criteri fossero semplici e anticiclici". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde partecipando a un dibattito online al World Economic Forum di Davos in risposta a una domanda se un Patto più 'rilassato' potrebbe mettere in difficoltà l'Eurotower costringendola a sostenere paesi ad alto debito come l'Italia. Se l'accordo "fosse associato a una qualche forma di capacità di bilancio comune per rispondere alle crisi in maniera congiunta, questo sarebbe "un segnale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. - (Adnkronos) - Quella sulladeldi Stabilità è una "discussione appena iniziata all'Eurogruppo e presso l'Ecofin" ma, se si arrivasse a una intesa, la cosa "cruciale" che sarà analizzata daisarebbe vedere "di quanto consenso godrebbe, quanto sarebbero efficaci le nuove regole definite, se i criteri fossero semplici e anticiclici". Lo sottolinea la presidente della Bce Christinepartecipando a un dibattito online al World Economic Forum di Davos in risposta a una domanda se unpiù 'rilassato' potrebbe mettere in difficoltà l'Eurotower costringendola a sostenere paesi ad alto debito come l'Italia. Se l'accordo "fosse associato a una qualche forma di capacità di bilancio comune per rispondere alle crisi in maniera congiunta, questo sarebbe "un segnale ...

Ultime Notizie dalla rete : **Ue Lagarde Da Malta a Strasburgo, sempre più donne ai vertici europei La nuova presidente dell'Eurocamera si va ad affiancare alle presidenti della Commissione Ue, la tedesca Ursula von der Leyen , e della Bce, la francese Christine Lagarde , portando a tre su quattro ...

Pisapia a tutto campo, dall'UE alla Lombardia: 'Draghi? Ci serve al Governo' ... quella per imporre sanzioni ai Paesi dell'UE che violano lo stato di diritto, come ad esempio ... Con Von der Leyen alla guida della Commissione europea e Lagarde alla guida della BCE, si compone una ...

**Ue: Lagarde, 'su revisione Patto mercati apprezzerebbero norme anticicliche'** La Sicilia Lagarde, se nuove stime prezzi lo richiedono, agiremo ROMA - L'inflazione dell'Eurozona balzata al 5% "colpisce", anche se la Bce non si aspetta che i fattori che la sostengono dureranno. Ma " nel giro di due mesi la Bce avrà le nuove stime, che saranno ...

L’inflazione UE si stabilizzerà nel 2022 Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato una seduta all’insegna del recupero dopo le vendite delle scorse giornate.

