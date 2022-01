Udine, ultimo giorno di stage scuola-lavoro. 18enne muore schiacciato da una putrella (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente, di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco (Udine) . Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente, di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco () . Da quanto apprende l'ANSA, il ragazzo era al suodiin un...

