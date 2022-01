Udine, studente di 18 anni muore sul lavoro nell'ultimo giorno dello stage (Di sabato 22 gennaio 2022) Ennesima tragedia sul posto di lavoro a Lauzacco, in provincia di Udine. Lorenzo Parelli, uno studente 18enne, è deceduto in seguito a un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda in cui il ragazzo aveva finito il suo ultimo giorno di stage in un progetto di Alternanza Scuola-lavoro. Durante alcuni lavori di carpenteria metallica in una impresa meccanica, per cause ancora da accertare una putrella gli è caduta addosso uccidendolo sul colpo. Nonostante i soccorsi del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Palmanova, siano stati tempestivi, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Leggi su tg24.sky (Di sabato 22 gennaio 2022) Ennesima tragedia sul posto dia Lauzacco, in provincia di. Lorenzo Parelli, uno18enne, è deceduto in seguito a un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda in cui il ragazzo aveva finito il suodiin un progetto di Alternanza Scuola-. Durante alcuni lavori di carpenteria metallica in una impresa meccanica, per cause ancora da accertare una putrella gli è caduta addosso uccidendolo sul colpo. Nonostante i soccorsi del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Palmanova, siano stati tempestivi, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

TgrRaiFVG : 18 enne muore nel suo ultimo giorno di stage in fabbrica a Pavia di Udine. Il giovane studente dell'Istituto Bearzi… - Celli_Seba : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… - Terry30640485 : RT @fiomnet: ???? Siamo sconcertati per la morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l’azienda metalmeccanica Bu… - Noviolenzadonne : RT @fiomnet: ???? Siamo sconcertati per la morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l’azienda metalmeccanica Bu… - RedavidF : RT @fiomnet: ???? Siamo sconcertati per la morte di Lorenzo Parelli, studente in alternanza scuola-lavoro presso l’azienda metalmeccanica Bu… -