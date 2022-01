Udine, studente di 18 anni muore schiacciato da una trave durante l'ultimo giorno di stage in azienda (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dramma a Lauzacco (Udine) dove uno studente di 18 anni, L.P. residente a Castions di Strada, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda. Da quanto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dramma a Lauzacco () dove unodi 18, L.P. residente a Castions di Strada, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'. Da quanto...

