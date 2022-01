Udine, studente di 18 anni muore schiacciato da una trave durante l'ultimo giorno di stage in azienda (Di sabato 22 gennaio 2022) Era al suo ultimo pomeriggio di stage. Ancora poche ore da trascorrere in azienda: lunedì mattina sarebbe tornato in classe, a raccontare ai compagni l'esperienza in quella ditta di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 gennaio 2022) Era al suopomeriggio di. Ancora poche ore da trascorrere in: lunedì mattina sarebbe tornato in classe, a raccontare ai compagni l'esperienza in quella ditta di...

