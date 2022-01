Udine, studente 18enne ucciso da una trave in una ditta di meccanica: era all’ultimo giorno di stage per l’alternanza scuola-lavoro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studente di 18 anni è morto nel pomeriggio del 21 gennaio a causa di un incidente sul lavoro in un’azienda meccanica di Lauzacco, in provincia di Udine. A quanto apprende l’Ansa, il giovane – originario del paesino di Castions di Strada – era all’ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro. Durante un lavoro di carpenteria metallica, una putrella (una trave d’acciaio) gli è caduta addosso, uccidendolo. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Palmanova, ambulanza, elisoccorso e Vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unodi 18 anni è morto nel pomeriggio del 21 gennaio a causa di un incidente sulin un’aziendadi Lauzacco, in provincia di. A quanto apprende l’Ansa, il giovane – originario del paesino di Castions di Strada – eradiin un progetto di alternanza. Durante undi carpenteria metallica, una putrella (unad’acciaio) gli è caduta addosso, uccidendolo. Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Palmanova, ambulanza, elisoccorso e Vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - BrunellaCalabre : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… - misspassinella1 : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… - barinewstv : Studente all’ultimo giorno di stage muore in provincia di Udine schiacciato da una trave - KurotsukiEfp : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… -