Udine, 18enne muore schiacciato: era suo ultimo giorno stage in azienda (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio a Lauzacco, frazione di Pavia di Udine. Un ragazzo di 18 anni, all'ultimo giorno di stage del progetto scuola-lavoro, è morto schiacciato durante dei lavori di carpenteria metallica: una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo si legge su ilgazzettino.it. Pur essendo stato soccorso immediatamente dal personale del 118, coadiuvato dai vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Palmanova, il ragazzo non ce l'ha fatta. Sul posto della tragedia sono subito accorsi i genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Palmanova e degli ispettori dell'azienda sanitaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

