Ucraina | tensione alle stelle | oggi l’incontro tra il segretario di Stato Usa e il ministro degli Esteri russo a Ginevra

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Latra Stati Uniti e Russia.è il giorno della diplomazia, ma crescono i timori di un’invasione russa dell’. IldiUsa, Antony Blinken, cercherà di disinnescare la crisi con Mosca per l’nell’atteso incontro con il, Sergei Lavrov, a. La crisi è sempre più profonda e i colloqui condotti finora non hanno portato a passi avanti: l’appuntamento tra i due capi delle diplomazie americana e russa arriva infatti dopo che Blinken ènei giorni scorsi prima a Kiev e poi a Berlino, per una nuova missione con cui gli Stati Uniti cercano di trovare una soluzione ...

Occhi del mondo puntati su Ginevra Laal confine tra Russia ecresce e la diplomazia sembra, finora, segnare il passo, in attesa del tanto atteso vertice di oggi a Ginevra tra il Segretario di Stato americano Antony ...Ma di fronte al crescere dellatra Russia e Nato, la Germania può ancora trovare gli spazi ...per le esportazioni con l'appartenenza al blocco occidentale? Al di là della vicenda, sono ...Le nuove tensioni tra Russia e Nato, i delicati rapporti bilaterali tra Berlino e Mosca, e la nuova crisi energetica hanno spezzato l’equilibrio su cui poggiava la strategia di Angela Merkel: il neo c ...Giornata cruciale per i negoziati tra Washington e Mosca sull'Ucraina: ma sono in pochi a sperare che dal vertice Blinken-Lavrov possa scaturire un accordo ...