Ucraina, la Russia chiede il ritiro truppe Nato da Bulgaria e Romania. Lavrov: “La prossima settimana attendiamo risposte da Washington” (Di venerdì 21 gennaio 2022) La prossima settimana si capirà se la crisi militare al confine tra Russia e Ucraina sarà destinata a rientrare o se si concretizzerà ancora di più il rischio di una nuova invasione, dopo quella del 2014, delle truppe di Mosca. A partire da lunedì è infatti attesa una comunicazione scritta da Washington nella quale si darà risposta alle richieste avanzate dalla Federazione russa per arrivare a una de-escalation. Richieste arrivate in via ufficiale anche nel corso dell’ultimo incontro di oggi a Ginevra tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il suo omologo Sergei Lavrov: “Vorrei ripetere ancora una volta alla fine dell’incontro che abbiamo concordato che la settimana prossima gli Stati Uniti presenteranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Lasi capirà se la crisi militare al confine trasarà destinata a rientrare o se si concretizzerà ancora di più il rischio di una nuova invasione, dopo quella del 2014, delledi Mosca. A partire da lunedì è infatti attesa una comunicazione scritta danella quale si darà risposta alle richieste avanzate dalla Federazione russa per arrivare a una de-escalation. Richieste arrivate in via ufficiale anche nel corso dell’ultimo incontro di oggi a Ginevra tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il suo omologo Sergei: “Vorrei ripetere ancora una volta alla fine dell’incontro che abbiamo concordato che lagli Stati Uniti presenteranno ...

Advertising

CarloCalenda : La situazione Russia/Ucraina è in rapido peggioramento. Il rischio di un conflitto cresce. Anche un intervento “lim… - Agenzia_Ansa : Vertice sull'Ucraina a Berlino, gli Usa invieranno armi. Washington ha approvato la richiesta dei Paesi baltici. Jo… - Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - FrancescoBechis : RT @formichenews: #Kazakistan, una crisi che ci riguarda (da vicino) Con il fiato sospeso per l’Ucraina, l'Europa dimentica una crisi che… - LaVocediNewYork : Ancora stallo tra #UsaRussia dopo l’incontro #LavrovBlinken a Ginevra. Nessun passo avanti su #Ucraina, le due part… -