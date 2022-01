Uccise la madre 92enne gravemente malata perché soffriva: dopo tre anni confessa e viene assolto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il giudice del tribunale di Asti ha assolto Giovanni Ghiotti, accusato della morte della madre malata di 92 anni, prima addormentata con una potente dose di sonniferi e poi soffocata con un cuscino, a Piovà Massaia, piccolo paese in provincia di Asti. Il pm aveva chiesto una condanna a poco più di sette anni, il difensore l’assoluzione o il reato di omicidio del consenziente per cui pena va da uno a sei anni. L’uomo, un operaio 55enne e volontario della Croce Rossa, aveva tenuto nascosto l’omicidio per tre anni, fino a confessarlo ai carabinieri dopo essersi autodenunciato per un atto di vandalismo. Il gesto estremo è arrivato dopo anni segnati da dolori via via più insopportabili per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il giudice del tribunale di Asti haGiovGhiotti, accusato della morte delladi 92, prima addormentata con una potente dose di sonniferi e poi soffocata con un cuscino, a Piovà Massaia, piccolo paese in provincia di Asti. Il pm aveva chiesto una condanna a poco più di sette, il difensore l’assoluzione o il reato di omicidio del consenziente per cui pena va da uno a sei. L’uomo, un operaio 55enne e volontario della Croce Rossa, aveva tenuto nascosto l’omicidio per tre, fino arlo ai carabinieriessersi autodenunciato per un atto di vandalismo. Il gesto estremo è arrivatosegnati da dolori via via più insopportabili per ...

