Turismo, Corrado: “Richiesti interventi straordinari al Governo ed alle Commissioni Parlamentari” (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il perdurare della crisi pandemica e il conseguente blocco dei flussi turistici hanno inasprito e aggravato le condizioni del comparto turistico del nostro Paese e della nostra regione. Il drammatico calo di fatturato registrato dalle imprese territoriali turistiche non ha favorito una ripresa e ha riversato conseguenze disastrose sul comparto in termini occupazionali e, quindi, su lavoratrici, lavoratori e intere famiglie. Come Regione Lazio abbiamo manifestato fin da subito la nostra vicinanza ai protagonisti della filiera del Turismo e dell’intero indotto: i 40 milioni erogati come misure di sostegno e interventi di rilancio turistico, per quanto consistenti, non sono sufficienti per garantire una effettiva ripresa del comparto. Prontamente, insieme ai colleghi dell’Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo Economico della Regione ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) “Il perdurare della crisi pandemica e il conseguente blocco dei flussi turistici hanno inasprito e aggravato le condizioni del comparto turistico del nostro Paese e della nostra regione. Il drammatico calo di fatturato registrato dimprese territoriali turistiche non ha favorito una ripresa e ha riversato conseguenze disastrose sul comparto in termini occupazionali e, quindi, su lavoratrici, lavoratori e intere famiglie. Come Regione Lazio abbiamo manifestato fin da subito la nostra vicinanza ai protagonisti della filiera dele dell’intero indotto: i 40 milioni erogati come misure di sostegno edi rilancio turistico, per quanto consistenti, non sono sufficienti per garantire una effettiva ripresa del comparto. Prontamente, insieme ai colleghi dell’Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo Economico della Regione ...

rietin_vetrina : Turismo Lazio, assessora Corrado: “Richiesti interventi straordinari al Governo” - PoliticaNewsNow : Turismo Lazio, Corrado: 'Richiesti interventi straordinari a Governo e commissioni parlamentari per sostenere lavor… - TG24info : Regione – Turismo, Corrado: “Richiesti interventi straordinari a | - TG24info : Regione – Turismo, Leodori e Corrado: preoccupazione per posti di #lavoro | - LavoroLazio_com : Turismo, Leodori - Corrado: 'Preoccupazione per posti di lavoro a rischio' “L’allarme lanciato oggi da Federalbergh… -