Trovata morta l’imprenditrice Maria Chiara Gavioli. Chi era: dal crac di Enerambiente alla lunga relazione con Massimiliano Allegri (Di venerdì 21 gennaio 2022) È stata Trovata morta nella sua villa a Mogliano Veneto, tra Venezia e Treviso, l’imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli. Il corpo senza vita della 47enne è stato scoperto intorno alle 14 del 20 gennaio da una sua collaboratrice domestica. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’imprenditrice trevigiana. Secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, viste le circostanze del suo decesso, sono intervenuti anche i carabinieri e, per accertare le cause della morte, il medico legale: quest’ultimo ha confermato che è stata naturale, causata da un arresto cardiovascolare. Il nome di Maria Chiara Gavioli divenne noto ai più quando fu indagata nel crac di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) È statanella sua villa a Mogliano Veneto, tra Venezia e Treviso,ed ex modella. Il corpo senza vita della 47enne è stato scoperto intorno alle 14 del 20 gennaio da una sua collaboratrice domestica. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte deltrevigiana. Secondo quanto riferisce il Corriere del Veneto, viste le circostanze del suo decesso, sono intervenuti anche i carabinieri e, per accertare le cause della morte, il medico legale: quest’ultimo ha confermato che è stata naturale, causata da un arresto cardiovascolare. Il nome didivenne noto ai più quando fu indagata neldi ...

