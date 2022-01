Tragedia in via Capparuccia: uomo si toglie la vita lanciandosi dal balcone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tragedia a Benevento, precisamente in via Capparuccia, dove un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal balcone di casa. I vicini di casa avrebbero provato a salvare il classe 1943 ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –a Benevento, precisamente in via, dove unsi è tolto ladaldi casa. I vicini di casa avrebbero provato a salvare il classe 1943 ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

