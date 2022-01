Totti ha rappresentato una divinità | ma è De Rossi ad aver incarnato pienamente la romanità

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La dimensione totalizzante con cui viene vissuto il calcio nella Capitale, in particolare l’AS Roma, evidenzia numerosi punti di contatto con Napoli e il Napoli. Probabilmente l’unica differenza sostanziale, soprattutto in tempi recenti, è l’identità tra un calciatore e la squadra. Escludendo Maradona, il Napoli in questo trentennio e tra alterne fortune ha trovato degli uomini-simbolo, ma nessuno in grado di creare una perfetta sovrapposizione, fedeli alla locuzione Nemo propheta in patria, e la recente parabola di Insigne è un’ulteriore dimostrazione. La Roma, invece, ha avuto la fortuna die in vent’anni addirittura due esempi, con le dovute proporzioni: Francescoe Daniele De. Proprio a quest’ultimo è dedicato il volume di Daniele Manusia, direttore de l’Ultimo Uomo, “Daniele Deo dell’amore ...