Tottenham | Kane elogia Conte | “Lui tra i migliori al mondo | lavoriamo duramente”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Harry, attaccante e capitano delil lavoro svolto finora dal tecnico ex Juventus Antonio. Gli Spurs hanno vinto l'ultima gara di Premier League in extremis contro il Leicester, rimontando da 2-1 a 2-3

Commenta per primo Harry, attaccante del, esalta Antonio Conte : 'Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo. Dobbiamo sfruttare la possibilità di lavorare con lui, potrà portarci ai massimi ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'attaccante delsi è detto entusiasta di lavorare con Antonio Conte Harry, attaccante del, in una intervista a Sky Sports UK ha speso parole di stima per Antonio Conte. CONTE - "Il ...Il matrimonio tra Romelu Lukaku e il Chelsea è già ai titoli di coda: l'attaccante belga è ai ferri corti con Tuchel e con i tifosi.Harry Kane, attaccante del Tottenham, esalta Antonio Conte: "?Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo. Dobbiamo sfruttare la possibilità ...