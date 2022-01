Toscana | Galli Lega | ' Su preminenza aeroporto di Pisa Nardella ha scoperto acqua calda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - "Non pensiamo che il sindacoabbia fatto una rivelazione così sensazionale, evidenziando come l'disia quello di riferimento principale in. Per noi, infatti, ha detto una naturale ovvietà e quindi non lo 'santificherei' per le sue affermazioni. Resta, se caso una problematica che deve essere necessariamente affrontata per quanto riguarda lo scalo fiorentino; ovvero la sua imprescindibile ed urgente messa in sicurezza. Tra l'altro la nostra preoccupazione sulla questione, è avvalorata dalla risposta pervenutaci in data odierna ad una nostra interrogazione proprio sul tema della qualificazione dello scalo del capoluogo regionale". Lo afferma, in una nota, Giovanni, consigliere regionale della. "Dal documento - ...