Torre del Lago, barricati in casa: gip convalida il fermo di padre e figlio (Di venerdì 21 gennaio 2022) E' stato convalidato dal gip del tribunale di Lucca l'arresto di Adelmo e Giualuigi Ragoni, padre e figlio, protagonisti del pomeriggio di paura, mercoledì 19 gennaio a Torre del Lago, quando si barricarono in casa per oltre 8 ore. Sono accsati di tentato omicidio in concorso e detenzione illegale di arma. L'articolo proviene da Firenze Post.

