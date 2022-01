Torino, Avv. Chiacchio: «Mai vista la Lega contro una squadra» (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Avvocato Chiacchio, del Torino, ha parlato a Tuttosport riguardo al rinvio della sfida contro l’Atalanta del 6 gennaio L’Avvocato del Torino, Chiacchio, ha parlato a Tuttosport sulla situazione del rinvio della partita contro l’Atalanta e delle controversie arrivate da Atalanta e… Lega. Le sue parole: controVERSIE – «Ero in studio con alcuni colleghi e mi aspettavo le controversie dell’Atalanta, invece alle 23 mi sono arrivate quelle della Lega Serie A. Non ricordo precedenti simili nella mia esperienza». Lega – «La costituzione dell’Atalanta poteva essere prevedibile, anche se poi ho saputo che la Fiorentina non ha fatto lo stesso con l’Udinese. Per quanto riguarda la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Avvocato, del, ha parlato a Tuttosport riguardo al rinvio della sfidal’Atalanta del 6 gennaio L’Avvocato del, ha parlato a Tuttosport sulla situazione del rinvio della partital’Atalanta e delleversie arrivate da Atalanta e…. Le sue parole:VERSIE – «Ero in studio con alcuni colleghi e mi aspettavo leversie dell’Atalanta, invece alle 23 mi sono arrivate quelle dellaSerie A. Non ricordo precedenti simili nella mia esperienza».– «La costituzione dell’Atalanta poteva essere prevedibile, anche se poi ho saputo che la Fiorentina non ha fatto lo stesso con l’Udinese. Per quanto riguarda la ...

Advertising

avv_gr : RT @Agenzia_Ansa: Il fegato di un donatore positivo al Covid è stato trapiantato per la prima volta su un paziente positivo dopo la terza d… - avv_gr : RT @Uni91070952: Un padre di 2 bimbi di Torino ha denunciato la pediatra dei suoi figli perché gli ha consigliato di attendere la fine dell… - avv_gr : RT @ClitoRider: Buongiorno Followi ????????! Torno da una giornata in ospedale, uno dei più grandi di Torino: niente grinpà, niente storie, poc… - Avv_Nike : RT @byoblu: Sabato 15 gennaio, Torino: una donna viene fermata e multata da un gruppo di vigili urbani. Il motivo? Non indossa correttament… - avv_procopio : RT @Avvenire_Nei: Morire di freddo a Torino e Roma, la tragedia di chi non ha una casa -