Tonga | il miracolo di un 57enne | inseguito dallo tsunami | ecco come riesce a salvarsi Sconvolgente | Guarda

(Di venerdì 21 gennaio 2022)il supereroe Aquaman. Un uomo di 57 anni, falegname disabile, è stato trascinato dalle onde delloprovocato dall'eruzione sottomarina del vulcano Hunga-Hunga Ha'apai, e ha nuotato 27 ore per tornare sulla terraferma ela vita. Lisala Folau,riferisce Sky News, si trovata sull'isola di Atata - popolata da appena 60 persone - ed era impegnato a imbiancare la propria abitazione quando è stato sorpreso dalle onde anomale. Attorno alle 19 di sabato scorso, 15 gennaio, l'uomo ha cercato riparo su un albero. Quando è sceso, però, è stato travolto dall'acqua ed è stato trascinato a largo. "Galleggiavo, sballottato qua e là dalle onde che arrivavano senza sosta", racconta Folau, che ha da sempre problemi di deambulazione. L'uomo ha spiegato di aver nuotato per ...

Advertising

messveneto : Il sopravvissuto di Tonga: Il miracolo di Lisala Folau. L’ex falegname di 57 anni si è salvato dopo 24 ore alla der… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga miracolo

Liberoquotidiano.it

Dopo l'apocalisse,è pronta a ripartire. Unnel, disabile si salva dopo tsunami Folau stava imbiancando la sua casa sull'isola di Atata, quando ha sentito urlare suo fratello e il nipote dell'onda anomala in arrivo. Mentre il ...L'impresa è diventata virale sui social e Folau è stato battezzato 'Aquaman', come il supereroe protagonista di fumetti, cartoni e film Quando è sceso, però, è stato travolto dall'acqua ed è stato tra ...Da quel momento il pensionato di Tonga è rimasto solo, in balia dello tsunami e della pioggia di detriti che il vulcano continuava a vomitare. Ma c’è speranza, le vittime di Tonga al momento sono solt ...