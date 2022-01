Tonali | “Così Pioli mi ha cambiato la vita!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, il centrocampista rossonero Sandroha parlato della sua prima stagione al Milan e della sua gratitudine verso il tecnico Stefano: “mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere. Avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ci fosse stato. Tenere duro non è solo una mia caratteristica, è una dote necessaria nel calcio. Senza determinazione, senza voglia di riscatto, non puoi sfondare“. SandroL’ex Brescia si è poi soffermato sulla sua mancata convocazione in Nazionale per gli Europei: “Sapevo che non sarei rientrato tra i convocati, dopo la mia annata. Non l’ho presa come bocciatura, ma come stimolo per lavorare ancora meglio in estate“. A marzo l’Italia si giocherà il passaggio ai mondiali in Qatar e ...