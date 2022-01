Tiro con l’arco, Indoor World Series Nimes 2022: Italia sugli scudi nel ricurvo femminile e nel compound maschile dopo il day-1 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è appena conclusa a Nimes la prima giornata della tappa inaugurale (in presenza) delle Indoor World Series di Tiro con l’arco 2022, appuntamento molto importante anche in vista dei Campionati Europei Indoor in programma dal 14 al 21 febbraio a Lasko (in Slovenia). Day-1 riservato alle prime frecce di qualificazione, in attesa di completare il quadro dei ranking round domattina con gli ultimi due gruppi di arcieri impegnati in tutte le categorie della manifestazione. Sabato pomeriggio sarà teatro poi degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali, mentre domenica sarà il giorno delle finali. Buona prestazione al momento in chiave azzurra nel ricurvo femminile per Pia Lionetti (570 punti) e Claudia Mandia ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è appena conclusa ala prima giornata della tappa inaugurale (in presenza) delledicon, appuntamento molto importante anche in vista dei Campionati Europeiin programma dal 14 al 21 febbraio a Lasko (in Slovenia). Day-1 riservato alle prime frecce di qualificazione, in attesa di completare il quadro dei ranking round domattina con gli ultimi due gruppi di arcieri impegnati in tutte le categorie della manifestazione. Sabato pomeriggio sarà teatro poi degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali, mentre domenica sarà il giorno delle finali. Buona prestazione al momento in chiave azzurra nelper Pia Lionetti (570 punti) e Claudia Mandia ...

