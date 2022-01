Tina Turner e il marito acquistano proprietà da quasi 70 milioni di euro sul lago di Zurigo

(Di venerdì 21 gennaio 2022)e ilErwin Bach hanno acquistato unada 76di dollari,70di, suldia Staefa. Un “rifugio” da mille e una notte, composto da dieci edifici, laghetto privato, ruscello, piscina, darsena suldie un parco di 24mila metri quadrati. La star 82enne e il coniuge avrebbero fatto questa scelta, come si legge sulla stampa locale, perché entrambi ora hanno la nazionalità svizzera e “si sentono molto a loro agio in Svizzera” e hanno aggiunto che “a causa della pandemia e delle sue conseguenze, noi, come molti altri svizzeri, purtroppo ci stiamo astenendo dal viaggiare”. Tra i motivi che hanno spinto all’acquisto c’è ...

Tina Turner e il marito hanno preso casa in Svizzera e, un rifugio che è "simply the best". Tina Turner e il marito Erwin Bach hanno acquistato una proprietà da 76 milioni di dollari, quasi 70 milioni di euro, sul lago di Zurigo a Staefa. Una residenza da mille e una notte, composto da dieci edifici, laghetto privato, ruscello, piscina, darsena sul lago e un parco di 24mila metri quadrati.