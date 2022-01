Tina Turner compra casa in Svizzera per 76 milioni di euro (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un rifugio da mille e una notte per sfuggire al Covid, sentirsi al sicuro e godersi la meritata vecchiaia. Il nuovo acquisto di Tina Turner fa sognare a occhi aperti: dieci edifici, uno stagno, un ruscello, un parco da 24mila metri quadrati, l’immancabile piscina e una darsena diretta sul lago di Zurigo. Tutto in una sola tenuta. La proprietà da urlo si trova a Stäfa, un comune del Canton Zurigo che raccoglie 14mila abitanti, ed è costata la bellezza di 76 milioni di euro. L’acquisto da capogiro è stato fatto da Tina e dal marito Erwin Bach, come ha confermato lo stesso Bach – e ha ribadito il catasto locale alla stampa Svizzera curiosa, così da mettere a tacere ogni incredulità . Il motivo dell’acquisto L’età inesorabilmente avanza – anche se nel caso della Turner ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un rifugio da mille e una notte per sfuggire al Covid, sentirsi al sicuro e godersi la meritata vecchiaia. Il nuovo acquisto difa sognare a occhi aperti: dieci edifici, uno stagno, un ruscello, un parco da 24mila metri quadrati, l’immancabile piscina e una darsena diretta sul lago di Zurigo. Tutto in una sola tenuta. La proprietà da urlo si trova a Stäfa, un comune del Canton Zurigo che raccoglie 14mila abitanti, ed è costata la bellezza di 76di. L’acquisto da capogiro è stato fatto dae dal marito Erwin Bach, come ha confermato lo stesso Bach – e ha ribadito il catasto locale alla stampacuriosa, così da mettere a tacere ogni incredulità . Il motivo dell’acquisto L’età inesorabilmente avanza – anche se nel caso della...

