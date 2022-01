Ti ricordi… Lubos Kubik | oggi compie 58 anni il corazziere viola dal sinistro fatato scappato dal suo Paese per giocare a calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Quella figurina era una delle più riconoscibili: nell’innocenza bambinesca tirarla fuori dalla bustina o vederla incollata all’album garantiva quantomeno una battuta e un sorriso. “Si chiamae ha la testa quadrata”: garantita, ogni volta che compariva. Dietro quella figurina c’era una storia, però: di quelle che solo gli80 calcistici, trasudanti divise bellissime e coloratissime (per quanto tamarre) e storie miste a leggende hanno saputo regalare.: ragazzone boemo bravo a calciare la palla die a far di conto. Nato in Cecoslovacchia in un periodo in cui se hai quelle doti è meglio non scegliere e continuare a coltivarle entrambe. Perciònon sceglie: va a Praga, occupando il centrocampo dello Slavia e nel contempo i banchi della facoltà di Scienze Economiche ...